Atatürk kaç yaşında öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk milletinin matem günü olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılır. Atatürk kaç yaşında öldü? Mustafa Kemal Atatürk ölüm saati nedir? Atatürk kaç yaşında öldü? Mustafa Kemal Atatürk ölüm saati nedir? Detaylar haberimizdedir...

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

DÜNYA ATATÜRK'Ü, EN NADİR DAHİ OLARAK TANIDI



Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin ardından Türk ulusunun yanı sıra tüm dünya ve dünya liderleri Atatürk'ü, yaşamın en nadir dahi olduğunu, devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmalarıyla onu yaşatmıştır. Yenilikçi, ileri görüşlü olduğu gibi büyük bir komutan olan Atatürk, milleti ile birlikte "ya istiklal ya ölüm" parolası ile Türk halkının zafer kazanmasında önemli rol oynamıştır. Sadece savaşlarla yetinilmeyeceğini kanıtlayarak yeni Türkiye için birçok devrim yaparak Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçladı. Son nefesine kadar çok sevdiği ülkesi için çalışan Ulu Önder; "Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" sözüyle Cumhuriyeti Türk milletine emanet etmişti.

10 KASIM 1938'DE NE OLDU?

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

ATATÜRK TÜM DÜNYADA ÖZLEMLE ANILIYOR

82 yıl önce bugün sevdiklerine veda eden Atatürk, her yıl daha fazla saygı, sevgi ve özlemle tüm dünyada anılıyor. Her yıl 10 Kasım günü Ata'nın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır ve bu günde Atatürk'ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmaları anlatılır, yaptıkları anlamaya ve kavramaya çalışılır. 10-16 Kasım tarihleri arasındaki, Atatürk Haftasında Atatürk ün yaşamını ve çalışmalarını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatılarak özlemle yad edilir.

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1881 yılında dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

2021 yılı itibariyle Atatürk'ün vefatının 83. yılı içerisinde yer alınmaktadır.