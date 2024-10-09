Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu?

Atatürk heykeline yapılan saldırı olayıyla ilgili detaylar kamuoyunun gündeminde geniş yer bulurken, saldırının kim tarafından ve hangi koşullarda gerçekleştirildiği konusundaki soru işaretleri cevaplanmaya çalışılıyor. Bu saygısız eylem, toplumda büyük tepkiye yol açarken, olayla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Atatürk heykeline saldıran kişi kimdir ve olay nerede meydana geldi? İşte detaylar...

ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRAN KİM?

Valiliğin açıklamasında, saldırganın yakalandığı ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Aynı açıklamada, M.Ç.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünün anlaşıldığı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, toplum huzurunu bozan bu tür saldırıların takipçisi olacaklarını ve gerekli hukuki sürecin hızla işletileceğini vurguladı.

Olay anına ait cep telefonuyla çekilen görüntülerde, elinde balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç.'nin etrafında toplanan vatandaşların duruma müdahale etmeye çalıştığı gözlemleniyor. Vatandaşların tepkisi üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, duruma el koyarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

ATATÜRK HEYKELİ OLAYI NEREDE OLDU?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen olayda, Atatürk heykeline balyozla zarar veren bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği tespit edilen M.Ç. adlı şahsın, güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesiyle olay yerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.