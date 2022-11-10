Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu hep merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında sık sık Atatürk hangi takımlıydı? Atatürk hangi takımı tutuyordu? Atatürk'ün tuttuğu takım! araması yapılıyor. İşte merak edilenler...

Atatürk hangi takımlıydı? sorusu gündemde yer alıyor. Arama motorlarında sık sık Atatürk hangi takımlıydı? Atatürk hangi takımı tutuyordu? Atatürk'ün tuttuğu takım! araması yapılıyor. Detaylar haberimizde.

ATATÜRK HANGİ TAKIMLIYDI?

Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu ile ilgili net bir bilgi olmamakla beraber 3 büyük takım olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları ile adı hep geçmekte. Süleyman Bulut'un "Atatürk Hangi Takımı Tutuyordu?" kitabında ise konuyla ilgili şu sözler yer alıyor;

"Akşam sofrasına geçilmeden önce sohbet edilirken söz bir ara, Gazi Kupası dolayısıyla o gün oynanması gereken Fenerbahçe – Galatasaray maçına geldi.

Atatürk, Galatasaray Kulübü başkanı Necmeddin Sadak'a dönüp:

'Bugünkü maç ne oldu?' diye sordu.

Necmeddin Sadak:

'3-3 bitti Paşam!' diyince, 'Ya öyle mi?' dedi Atatürk.

Üç Galatasaraylıyı gülümseyerek süzdükten sonra iki Fenerbahçeliye dönüp:

'Zaten biz de burada 3 – 3 berabereyiz,' diyerek sözünü tamamladı."