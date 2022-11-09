Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin yıldönümünde onu anmak için film araştıran filmseverler Atatürk filmleri neler? En güzel Atatürk filmleri hangileri? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Atatürk filmleri neler? En güzel Atatürk filmleri hangileri?

Ülkemizin kurucusu Atatürk hakkında çekilen filmler merak ediliyor. Peki, Atatürk filmleri neler? En güzel Atatürk filmleri hangileri? En güzel Atatürk filmlerinin IMDB'si kaç? İşte detaylar haberimizde...

EN GÜZEL ATATÜRK FİLMLERİ HANGİLERİ?

1. Kurtuluş (1994) IMDB puanı: 8,7

TRT'de yayınlanan 6 bölümlük Kurtuluş dizisi o yıllarda büyük beğeni almıştı. Senaryosunu Turgut Özakman'ın kaleme aldığı dizide, Kurtuluş Savaşı'nın 2. İnönü Savaşı sonundan Mudanya Mütarekesi'ne kadar olan bölümü anlatılıyordu. Mustafa Kemal'i Rutkay Aziz, İsmet İnönü'yü ise Savaş Dinçel'in canlandırdığı dizide Müşfik Kenter, Mehmet Aslantuğ, Mustafa Alabora, Kenan Işık, Altan Erkekli, Sümer Tilmaç, Fikret Kuşkan gibi önemli oyuncular yer aldı.

2. Cumhuriyet (1998) IMDB puanı: 7,9

Kurtuluş dizisinin başarısının ardından TRT, o dönemin en büyük bütçeli yapımlarından olan Cumhuriyet filmini hazırladı. Kurtuluş dizisinin kaldığı yerden 1930'lu yılların ortalarına kadar olan bölümün anlatıldığı filmde, genç Türkiye'nin asıl mücadelesinin savaştan sonra başladığı görülüyor. Yurt içinde cumhuriyet karşıtları ile mücadele edilirken, uluslararası arenada Boğazlar ve Hatay meseleleri için savaş veriliyor. Atatürk'ü yine Rutkay Aziz'in canlandırdığı filmin senaryosu Turgut Özakman'a ait.

3. Sarı Zeybek (1993) IMDB puanı: 7,8

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son 300 gününün anlatıldığı belgesel filmin yapımcılığı ve yönetmenliği Can Dündar'a ait. Hasta olmasına ve doktorların yasaklamasına rağmen Atatürk'ün orkestradan Sarı Zeybek çalmalarını istemesi ve dizlerini vura vura zeybek oynadığı sahne halen hafızalarda. Atatürk'ün bu dansı aslında Hatay meselesi gündemdeyken dünya basınında çıkan 'Atatürk ölüm döşeğinde' haberlerini yalanlamak için yaptığı bir fedakarlıktı. Sarı Zeybek'in etkileyici müzikleri ise Fahir Atakoğlu'ya ait.

4. Mustafa (2008) IMDB puanı: 6,7

Can Dündar'ın yazıp yönettiği Atatürk konulu diğer belgesel film ise Mustafa. Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak hayatının anlatıldığı yapımın müzikleri Goran Bregoviç'e ait. Çok eleştiri alan Mustafa'nın, Atatürk'ün insani yanlarını anlatma hedefi olduğu söylenmişti. Can Dündar'a da bu yapımla ilgili soruşturma açılmıştı.

5. Veda (2010) IMDB puanı: 7,2

Zülfü Livaneli'nin yazıp yönettiği Veda, Atatürk'ün çocukluk, okul arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'un anılarından yola çıkılarak hazırlandı. Ölmeden iki saat önce oğluna yazdığı mektupta hayatını anlatan Salih Bozok'un Atatürk'le olan dostluğu çok etkileyici. Atatürk'ün ölümünden sonra 'Başkomutan yaversiz gidemez' diyerek kalbine ateş etmesi, yarım asırlık dostluklarının bir göstergesi.

6. Dersimiz Atatürk (2010) IMDB puanı: 6,1

Dersimiz Atatürk diğer yapımlardan farklı anlatımıyla ön plana çıkıyor. Bir grup çocuk, okulda kendilerine verilen ödev nedeniyle Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı araştırmaya başlıyor. Ödevlerinde çocuklara yardım eden Tarihçi Dede'nin ilgi çekici anlatımı sayesinde çocuklar, sıkıcı ders kitaplarından çok ötede bir Atatürk ile karşılaşıyorlar. Hamdi Alkan'ın yönettiği filmin senaryosu Turgut Özakman'a ait. Atatürk rolünde ise Halit Ergenç büyük övgü almıştı.

7. Çanakkale: 1915 (2012) IMDB puanı: 6,3

1. Dünya Savaşı'nın çıkması ile Osmanlı İmparatorluğu seferberlik emri çıkarır ve tüm gençleri askere alır. Veli ve Mehmet Ali de bu gençler arasındadır ve Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen'e gönderilirler. Filmde Yarbay Mustafa Kemal rolünde İlker Kızmaz büyük beğeni almıştı. Senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı filmin yönetmeni ise Yeşim Sezgin.