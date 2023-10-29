ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim? Atatürk filmi oyuncu kadrosu!

"Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim? Atatürk filmi oyuncu kadrosu!" Soruları gündemdeki yerini aldı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk filmi, izleyicilerle sinema ve TV ekranlarında buluşacak. Peki ama Atatürk Filmi Oyuncuları Kimler? İşte detaylar…

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini ele alan bu yapım, heyecanla bekleniyor. Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında televizyonda özel bir bölümle ilk kez izleyiciyle buluşacak. Peki, Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim? Atatürk filmi oyuncu kadrosu! Atatürk Filmi Oyuncuları Kimler? İşte detaylar…

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

FOX Tv yayın akışında bugün merakla beklenen Atatürk filmi yer alıyor. Saatler 21.08'i gösterdiğinde Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk'ü canlandırdığı dizi televizyonda izleyiciyle buluşacak.

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

ATATÜRK'ÜN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ OYNAYAN KİM?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX ekranlarında TV'ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım'da ve 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek. Bu filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran karakteri ise çocuk oyuncu Emre Mete Sönmez canlandırıyor.

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