ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim? Atatürk filmi oyuncu kadrosu!
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"Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim? Atatürk filmi oyuncu kadrosu!" Soruları gündemdeki yerini aldı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk filmi, izleyicilerle sinema ve TV ekranlarında buluşacak. Peki ama Atatürk Filmi Oyuncuları Kimler? İşte detaylar…
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini ele alan bu yapım, heyecanla bekleniyor. Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında televizyonda özel bir bölümle ilk kez izleyiciyle buluşacak. Peki, Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim? Atatürk filmi oyuncu kadrosu! Atatürk Filmi Oyuncuları Kimler? İşte detaylar…
ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
FOX Tv yayın akışında bugün merakla beklenen Atatürk filmi yer alıyor. Saatler 21.08'i gösterdiğinde Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk'ü canlandırdığı dizi televizyonda izleyiciyle buluşacak.
- Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
- Songül Öden - Zübeyde Hanım
- Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
- Sarp Akkaya - Enver Paşa
- Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
- Esra Bilgiç - Madam Corinne
- Sahra Şaş - Makbule Atadan
- Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
- Beran Kotan - Ömer Naci
- Darko Peric - Stiliyan Kovaçev
- Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
- Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
ATATÜRK'ÜN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ OYNAYAN KİM?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX ekranlarında TV'ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım'da ve 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek. Bu filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran karakteri ise çocuk oyuncu Emre Mete Sönmez canlandırıyor.