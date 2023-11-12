Atatürk filmi nereden izlenir? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Disney Plus, Türkiye'de hizmet vermeye başladığından beri yayınladığı orijinal Türk yapımlarını ani bir kararla kaldırdı. Nedeni henüz net olarak bilinmese de, teknik bir aksaklık veya kullanıcıların deneyim sorunları olduğu iddia ediliyor. Peki, Atatürk filmi nereden izlenir? Atatürk filmi hangi platformda yayınlanıyor?

ATATÜRK FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

İlk olarak bir Disney+ dizisi olarak planlanan proje, daha sonra iki filme dönüştürüldü. İlk film, "Atatürk 1881 - 1919" başlığıyla 29 Ekim 2023 tarihinde FOX kanalında yayınlandıktan sonra, 3 Kasım'da Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi. Atatürk filmi, yılın en iyi çıkış yapan yerli drama filmi oldu. İlk bölümü sinemalarda gösterilen yapım, 269 bin 113 seyirci ile gişenin zirvesine yerleşti. İkinci film ise 2024'te vizyona girecek.