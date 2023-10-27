"Atatürk filmi neden yayınlanmıyor, yasaklandı mı? FOX TV'de Atatürk filmi ne zaman?" Soruları gündemdeki yerini aldı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk filmi, izleyicilerle sinema ve TV ekranlarında buluşacak. Peki ama ATATÜRK FİLMİ ne zaman vizyona girecek, hangi kanalda? İşte detaylar…

ATATÜRK FİLMİ ne zaman vizyona girecek, hangi kanalda? Atatürk filmi neden yayınlanmıyor, yasaklandı mı? FOX TV'de Atatürk filmi ne zaman?

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini ele alan bu yapım, heyecanla bekleniyor. Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında televizyonda özel bir bölümle ilk kez izleyiciyle buluşacak. Peki, ATATÜRK FİLMİ ne zaman vizyona girecek, hangi kanalda? Atatürk filmi neden yayınlanmıyor, yasaklandı mı? FOX TV'de Atatürk filmi ne zaman? İşte detaylar…

ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK, HANGİ KANALDA?

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği filmin başrolünde ise Aras Bulut İynemli, 'Atatürk' karakteriyle yer alıyor.

Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak ilk olarak 29 Ekim 2023 tarihinde "televizyon özel versiyonu"yla FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Daha sonra ise ilk film 3 Kasım'da, ikinci film ise 22 Aralık'ta sinema salonlarında gösterime girecek.

FOX TV'DE ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX ekranlarında TV'ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım'da ve 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.

ATATÜRK FİLMİ NEDEN YAYINLANMIYOR, YASAKLANDI MI?

Disney Plus, Türkiye'de hizmet vermeye başladığından beri yayınladığı orijinal Türk yapımlarını ani bir kararla kaldırdı. Nedeni henüz net olarak bilinmese de, teknik bir aksaklık veya kullanıcıların deneyim sorunları olduğu iddia ediliyor. Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir linç kampanyası başlatılması ve tehditlerin ardından alındı. Şu anda çekimi devam eden ve yayınlanması planlanan içeriklerin akıbeti ise belirsiz.

Normalde Atatürk dizisi 29 Ekim 2023 tarihinde platformda yayınlanacaktı. Fakat Disney Plus'taki son gelişmelerin ardından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netleşmedi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

2 Temmuz Pazar 2023 tarihinde Disney Plus'tan resmi açıklama geldi. Dizi yakında Disney + platformunda yayınlanacak.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?