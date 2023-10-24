Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler?
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Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminin galası yapıldı. Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Atatürk filminin hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak?
Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Atatürk filminin dün akşam galasını yapıldı. Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor. Atatürk filmi oyuncuları kimler? Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek?
Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Atatürk filminin dün akşam galasını yapıldı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in olduğu filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor. Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.
Aras Bulut İynemli
Songül Öden
Mehmet Günsür
Sarp Akkaya
Esra Bilgiç
Atatürk filmi 29 Ekim Pazar günü FOX Tv ekranında seyircisi ile buluşuyor.