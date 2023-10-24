Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler?

Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminin galası yapıldı. Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Atatürk filminin hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak?

Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Atatürk filminin dün akşam galasını yapıldı. Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor. Atatürk filmi oyuncuları kimler? Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek?

ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Atatürk filminin dün akşam galasını yapıldı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in olduğu filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor. Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli

Songül Öden

Mehmet Günsür

Sarp Akkaya

Esra Bilgiç

ATATÜRK FİLMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atatürk filmi 29 Ekim Pazar günü FOX Tv ekranında seyircisi ile buluşuyor.