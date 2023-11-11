Erzurum'da faaliyet gösteren Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için kullandığı skandal ifadeler sebebiyle gündemde yer alıyor. Bu nedenle Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Sorusu da merak edilmekte. Peki, Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği görüntülerin ardından birçok kişi tarafından Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Ve Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Konu hakkındaki detaylar sosyal medya üzerinde merak konusu oldu. Peki, Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı?

ATATÜRK'E HAKARET EDEN DÖNERCİ KİM?

Erzurum'da faaliyet gösteren Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için kullandığı skandal ifadeler sebebiyle gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÜÇLER DÖNER'İN SAHİBİ TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.