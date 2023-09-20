Türkiye'de bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S hakkındaki araştırmalar sürüyor. Atatürk'e hakaret eden çocuk tutuklandı mı? Sorusu videonun gündeme gelmesi ile araştırıldı. Peki, Atatürk'e hakaret eden çocuk tutuklandı mı? Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan genç gözaltına mı alındı?

Atatürk'e hakaret eden çocuk tutuklandı mı? Sorusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan gencin videosunun sosyal medyada gündem olmasının ardından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Atatürk'e hakaret eden çocuk tutuklandı mı? Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan genç gözaltına mı alındı?

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÇOCUK TUTUKLANDI MI?

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen 17 yaşındaki lise öğrencisinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye'de bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde bir lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi. Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.