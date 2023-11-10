Atatürk'e benzeyen fenomen Serdar Görel, 10 Kasım'da saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı

29 Ekim'de açtığı canlı yayında açtığı yayın ve topladığı bağışla çok konuşulan Atatürk'e benzeyen sosyal medya fenomeni Serdar Görel, 10 Kasım'da saat 09.05'te de yayın açtı. Saygı duruşu yapan Görel, bu yayında yüksek miktarda bağış elde etti.

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel isimli vatandaş, 10 Kasım dolayısıyla TikTok'ta açtığı yayında yüksek miktarda bağış topladı.

ATATÜRK'ÜN VEFAT SAATİ OLAN 09.05'TE YAYIN AÇTI

Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açarak takipçileriyle buluştu. Yüksek miktarda bağış toplayan Görel'e gelen "Atam seni çok özledik", "Seni asla unutmayacağız" yorumları ise dikkatlerden kaçmadı.

DAHA ÖNCEKİ YAYININDA 1 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLAMIŞTI

Görel'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edildi. Öte yandan Görel, söz konusu iddiayı yalanladı. Ayda 30-35 bin TL hediye topladığını ifade eden Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım." demişti.