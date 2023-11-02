Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, Cumhuriyet Bayramı'nda TikTok platformu üzerinden açtığı yayında 2 saat içerisinde 1 milyon TL kazandı. Peki, Atatürk'e benzeyen adam Serdar Görel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar, evli mi? Serdar Görel TikTok hesabı nedir? İşte detaylar…

Sosyal medya platformu TikTok'ta Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel konuşuluyor. Görel'e Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı yayında takipçileri tarafından 1 milyon TL bağış geldi. Peki, Atatürk'e benzeyen adam Serdar Görel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar, evli mi? Serdar Görel TikTok hesabı nedir? İşte detaylar…

ATATÜRK'E BENZEYEN ADAM SERDAR GÖREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPAR, EVLİ Mİ?

Bu sıralar Tiktok platformunda yayın açtığını gördüğümüz Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var. Sedar Gürel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

YORUMLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Yayın esnasında bağış kadar yayına yapılan yorumlarda gündem oldu. Yayına yapılan yorumlarda, "Atam, ağlıyorum, aynısı" yorumları yapıldı.

SERDAR GÖREL TİKTOK HESABI NEDİR?

Cumartesi vePazar 14.00 ile 16.00 arası yayın yapan Görel'in hesabı @serdargorel 'dir.