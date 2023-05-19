Atatürk dönemi Türkiye'sinde siyasi partilerin kurulması, ülkenin demokratikleşme sürecinin en önemli adımlarından biriydi. Atatürk, ülkenin ilerlemesi için demokratik bir sisteme ihtiyaç olduğuna inanıyordu ve bu nedenle 1923 yılında Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nı (CHP) kurdu. Peki, Atatürk döneminde kurulan partiler nelerdir? Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler hangileri?

Atatürk döneminde kurulan partiler nelerdir? Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler hangileri? sorularına yanıt aranıyor. CHP, Atatürk'ün liderliğinde ülkenin modernleşmesi için çalıştı ve Türkiye'nin ilk anayasasını hazırlayarak, kadınların seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Ancak, 1945 yılında çok partili siyasi sisteme geçiş yapıldıktan sonra CHP dışında diğer siyasi partilerin de kurulmasına izin verildi.

ATATÜRK DÖNEMİNDE KURTULAN PARTİLER NELERDİR?

Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de siyasi partilerin çeşitliliği arttı ve farklı ideolojilere sahip partiler ortaya çıktı. 1950 yılında Demokrat Parti (DP) iktidara geldi ve 10 yıl boyunca ülkeyi yönetti. DP'nin iktidara gelmesi, Türkiye'nin çok partili sisteminin işlediğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Atatürk döneminde siyasi partilerin kurulması, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilir. Bu süreç, ülkenin modernleşme ve gelişme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bugün Türkiye'de çeşitli siyasi partilerin bulunması, Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan bu sürecin önemli bir sonucudur.