Atatürk dizisini kaldıran Disney Plus'ın üye sayısında büyük düşüş! İşte rakamlar!

Disney Plus geçtiğimiz Temmuz ayının başında platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Disney'in hamlesi büyük tepki toplarken üyelerin tepkisi merak edilmişti. Disney'den gelen açıklama sonrası oraya çıkan rakamlar şaşırttı. İşte rakamlar!

Disney Plus, Temmuz ayında Türk yapımlarını platformdan kaldırdı ve Atatürk dizisinin Ermeni toplulukların lobicilik faaliyetleri nedeniyle yayınlanmayacağını belirtti. Yaşanan gelişmeler sonrası yapılan açıklamada üye sayısında büyük düşü yaşandığı görüldü.

YEREL YAPIMLARA AMBARGO

Pandemi sonrası sinema salonlarının açılması ile beraber Disney Plus, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkedeki yerel yapımlara desteğini durdurma kararı almıştı.

RECEP İVEDİK 7 BALANGIÇ OLDU

1 yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, ani bir kararla platformdaki Türk yapımı dizi ve filmleri kaldırdı. Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7' adlı filminin de olduğu orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Recep İvedik 7

YILBAŞI GECESİ, BURSA BÜLBÜLÜ VE DAHA FAZLASI

"Recep İvedik 7", "Yılbaşı Gecesi", "Bursa Bülbülü" gibi filmleri kaldıran Disney Plus, Atatürk dizisini uluslararası platformda yayınlamama kararı almasının ardından Türkiye'de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bursa Bülbülü

ATATÜRK DİZİSİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Disney Plus, Temmuz ayında Türk yapımlarını platformdan kaldırdı ve Atatürk dizisinin Ermeni toplulukların lobicilik faaliyetleri nedeniyle yayınlanmayacağını belirtti. Bu karar sosyal medyada büyük tepki topladı ve platformun uygulama puanları düşmeye başladı.

Atatürk

Tepkiler bir çığ gibi büyüdü ve Disney'in kapısına dayandı. Bu kararın ardında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (The Armenian National Committee of America-ANCA) isimli bir topluluğun lobi faaliyetlerinin etkisinin olmuş olabileceği dile getirildi. Bunun üzerine Türkiye'de boykot çağrıları yapılmaya başlandı. Fakat Disney Plus, bu kararın Türkiye'ye özel olmadığını ve Atatürk dizisinin planlanan tarihte yayınlanacağını dile getirdi.

Ancak Türkiye'deki boykot çağrıları oldukça güçlü şekilde yankı buldu. Atatürk dizisiyle alakalı kararlar ortaya çıkmadan önce App Store üzerinde 4,6 puan alan Disney Plus uygulaması yaşanan boykot çağrılarının ardından 1,1 puana geriledi. Kullanıcılar aboneliklerini siliyor ve ardından uygulamaya 1 puan veriyor.

ÜYE SAYISI YÜZDE 7,4 DÜŞTÜ

Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini belirtti.

1 Temmuz itibarıyla Disney Plus'ın dünya genelinde toplam abone sayısı 146.1 milyon. 2022'nin ikinci çeyreği sonunda bildirilen abone sayısı ise 152.1 milyon idi. 2023 yılına bir bütün olarak bakıldığında, Disney Plus'ın bu yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde abone kaybetti.