Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor?

Gündem Haberleri

Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor?

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanmakta olan Atatürk dizisi, birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyicileri heyecanlandıran dizide Atatürk'ün çocukluğu rolünü kimin oynadığı ise izleyiciler tarafından merak edildi ve Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor?

Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusu, fragmanın yayınlanmasının ardından diziye dair en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Dizide Atatürk'ün çocukluğu rolünü kimin oynadığını merak eden izleyiciler Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor?

ATATÜRK DİZİSİNDE ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUĞUNU KİM OYNUYOR?

7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek olan dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu 2014 doğumlu olan ve ilk oyunculuk deneyimini "Yaralı Kuşlar" dizisinde yaşayan Emre Mete Sönmez canlandırıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Dizi Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title