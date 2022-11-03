Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanmakta olan Atatürk dizisi, birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyicileri heyecanlandıran dizide Atatürk'ün çocukluğu rolünü kimin oynadığı ise izleyiciler tarafından merak edildi ve Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor?

Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusu, fragmanın yayınlanmasının ardından diziye dair en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Dizide Atatürk'ün çocukluğu rolünü kimin oynadığını merak eden izleyiciler Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Atatürk dizisinde Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu kim oynuyor?

ATATÜRK DİZİSİNDE ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUĞUNU KİM OYNUYOR?

7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek olan dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu 2014 doğumlu olan ve ilk oyunculuk deneyimini "Yaralı Kuşlar" dizisinde yaşayan Emre Mete Sönmez canlandırıyor.