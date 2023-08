Bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı 'Atatürk' dizisi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak. Peki, Atatürk dizisi oyuncuları yerli mi yabancı mı, başrol kim?

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ HAKKINDA

Dizinin bundan sonraki akıbeti merak konusu olurken, The Walt Disney Company'den beklenen açıklama geldi. The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak. Yapımı izlemek için yayıncı kuruluş platformlarını tercih edebilirsiniz.

DİSNEY PLUS ATATÜRK OYUNCULARI

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

• Songül Öden - Zübeyde Hanım

• Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

• Sarp Akkaya - Enver Paşa

• Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

• Esra Bilgiç - Madam Corinne

• Sahra Şaş - Makbule Atadan

• Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

• Beran Kotan - Ömer Naci

• Hamdi Alkan

• Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

• Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

• Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu