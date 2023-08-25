Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında paylaşılan iddialara göre Atatürk dizisinin iptal haberlerinden sonra bir TV kanalında paylaşılacağı gündeme geldi. Disney'in iptal haberi sonrası birçok STK, siyasetçi, oyuncu ve vatandaşlar tepki göstermişti. Peki, Atatürk dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Atatürk dizisi iptal mi? İşte detaylar…

ATATÜRK DİZİSİ nerede ve ne zaman yayınlanacak? Sosyal medyada gündem konusu oldu. Uzun zamandır tartışma konusu olan diziden ilk fragman Aras Bulut İynemli tarafından paylaşıldı. Disney Plus Atatürk dizisi iptal mi? Sorusu , izleyiciler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Dizinin iptal olacağı haberleri sonrası tepkileri üzerine çeken Disney'den henüz açıklama gelmedi. Şimdi vatandaşlar ATATÜRK DİZİSİ nerede ve ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Atatürk dizisi iptal mi? Sorularını gündeme getiriyor. İşte detaylar…

ATATÜRK DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lanistar Medya tarafından üretilen ve yapımcılığını Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği Atatürk projesinin yayın planı resmi olarak duyuruldu. Plana göre, projenin özel TV versiyonu 29 Ekim Pazar günü Fox TV'de izleyicilerle buluşacak. Bunun ardından proje, birinci filmiyle 3 Kasım 2023 tarihinde, ikinci filmiyle ise 22 Aralık 2023 tarihinde sinema salonlarında gösterime girecek. Her iki film de 2024 yazında Fox TV'de yayınlanacak.

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ İPTAL Mİ?

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Atatürk projesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olağanüstü yaşamına ışık tutuyor. Aras Bulut İynemli'nin başarılı performansıyla canlandırdığı Atatürk karakteri, geçtiğimiz yıl tamamlanan çekimlerle hayat buldu.



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Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'in "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız" açıklamasını yapmıştı.. Cenk Soner sadece Türkiye'de vizyona girip Türk televizyonlarında izleyicilerle buluşacak bir yapımın, dünyanın her yerinden milyonlarca abonesi bulunan bir dijital platformda yayınlanmasından daha fazla izleyici getireceğini iddia etti.