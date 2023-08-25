Milyonların merakla beklediği Atatürk dizisi için gözler ilk tanıtım fragmanına çevrilmişti. Aras Bulut İynemli tarafından Atatürk filmi ilk fragmanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak? Sorusu heyecanla izleyiciler tarafından sorgulatıldı. Peki, Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak? Atatürk dizisi yayın tarihi belli mi, hangi tarihte yayınlanacak? Atatürk dizisi ne zaman, hangi tarihte çıkacak?

Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak? Sorusu, bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyordu. Uzun zamandır tartışma konusu olan diziden ilk fragman Aras Bulut İynemli tarafından paylaşıldı. Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak? Sorusu , izleyiciler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı 'Atatürk' dizinini de duyurmuştu. Peki, Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak? Atatürk dizisi yayın tarihi belli mi, hangi tarihte yayınlanacak? Atatürk dizisi ne zaman, hangi tarihte çıkacak?

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı 'Atatürk' dizinin fragmanı Aras Bulut İynemli'nin sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciler ile paylaşıldı. Atatürk dizisi 29 Ekim tarihinde FOX TV üzerinden yayınlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ele alan dizi 29 Ekim tarihinde izleyicileri ile FOX TV ekranlarında buluşacak.

ATATÜRK DİZİSİ VE DİSNEY OLAYI NEDİR?

Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçerken, skandalın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu iddia edildi. Kararın ardından bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın utanç verici olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır." Dedi.