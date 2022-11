Mehmet Ada Öztekin tarafından oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisi olarak bilinen Atatürk dizisinin başrolünde Aras Bulut İynemli yer almaktadır. ilk bölümünün Ekim ayında yayınlanması planlanan dizi hakkında Atatürk dizisi ne zaman, hangi kanalda? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Peki, Atatürk dizisi ne zaman, hangi kanalda? Atatürk dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak?

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen dizi 29 Ekim tarihinde Disney+ platformunda izleyicileri ile buluştu. 6 Bölümden oluşan internet dizisi, Atatürk'ün gençlik hayatını ve birçok farklı detayı anlatmaktadır.

DİSNEY+ NEDİR?

Netflix, Hulu , Amazon Prime ve diğer birçok platformun saflarına yeni bir yayın hizmeti katıldı. Disney Plus , hepimizin aşina olduğu isimlerden TV ve film içeriği sunuyor: Walt Disney Studios ve Walt Disney Television.

Platform, Disney'in kasasından klasik başlıklar ve aboneler için özel olarak geliştirilen yeni programların bir karışımını içerir.

Disney Plus akış hizmetinin nasıl çalıştığı, hangi programların ve filmlerin dahil olduğu, ne kadar maliyeti ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Disney Plus , The Walt Disney Company tarafından oluşturulan isteğe bağlı, reklamsız bir yayın hizmetidir.