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Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!

Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!

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Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Disney Plus Atatürk dizisi fragman izlemek isteyenler, Atatürk dizisi fragman linkini araştırıyor. Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizinini de duyurmuştu. Peki, Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!

Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu gündeme geliyor. Disney Plus Atatürk dizisi fragman izlemek isteyenler, Atatürk dizisi fragman linkini araştırıyor. Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle! Detaylar haberimizdedir…

Bu paylaşımın ardından Disney Plus'ın aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdığı iddia edildi. Bunun birlikte "Atatürk" dizisinin de iptal olduğu ileri sürüldü.

DİZİNİN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Bu iddialar üzerine Disney Plus'ın resmi sosyal medya hesabından Atatürk dizisinin fragmanı paylaşılarak, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadeleri kullanıldı.

Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Hamdi Alkan

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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