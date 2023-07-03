Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!
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Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Disney Plus Atatürk dizisi fragman izlemek isteyenler, Atatürk dizisi fragman linkini araştırıyor. Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizinini de duyurmuştu. Peki, Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!
Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu gündeme geliyor. Disney Plus Atatürk dizisi fragman izlemek isteyenler, Atatürk dizisi fragman linkini araştırıyor. Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle! Detaylar haberimizdedir…
Bu paylaşımın ardından Disney Plus'ın aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdığı iddia edildi. Bunun birlikte "Atatürk" dizisinin de iptal olduğu ileri sürüldü.
DİZİNİN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASI YALANLANDI
Bu iddialar üzerine Disney Plus'ın resmi sosyal medya hesabından Atatürk dizisinin fragmanı paylaşılarak, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadeleri kullanıldı.
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Darko Peric - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu