Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Disney Plus Atatürk dizisi fragman izlemek isteyenler, Atatürk dizisi fragman linkini araştırıyor. Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizinini de duyurmuştu. Peki, Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle!

Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu gündeme geliyor. Disney Plus Atatürk dizisi fragman izlemek isteyenler, Atatürk dizisi fragman linkini araştırıyor. Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Disney Plus Atatürk dizisi fragman izle! Detaylar haberimizdedir…

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu paylaşımın ardından Disney Plus'ın aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdığı iddia edildi. Bunun birlikte "Atatürk" dizisinin de iptal olduğu ileri sürüldü.

DİZİNİN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Bu iddialar üzerine Disney Plus'ın resmi sosyal medya hesabından Atatürk dizisinin fragmanı paylaşılarak, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadeleri kullanıldı.

ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk Songül Öden - Zübeyde Hanım Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi Sarp Akkaya - Enver Paşa Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy Esra Bilgiç - Madam Corinne Sahra Şaş - Makbule Atadan Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar Beran Kotan - Ömer Naci Hamdi Alkan Darko Peric - Stiliyan Kovaçev Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu