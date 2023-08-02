Disney Plus platformu, Atatürk dizisi hakkında yaptığı açıklama ile birlikte Atatürk dizisi iptal mi oldu? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Atatürk dizisi iptal mi oldu? Atatürk dizisi neden iptal oldu, sebebi ne? Atatürk dizisi neden iptal edildi?

Atatürk dizisi iptal mi oldu? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından birçok farklı platform üzerinde tartışmaya neden oldu. Skandal kararın Ermeni lobisinin baskıları sonucu alındığı iddia edilirken daha birçok farklı iddia internet üzerinde yer aldı. Atatürk dizisi neden iptal oldu, sebebi ne? Bu nedenle merak edilmekte. Peki, Atatürk dizisi iptal mi oldu? Atatürk dizisi neden iptal oldu, sebebi ne? Atatürk dizisi neden iptal edildi?

ATATÜRK DİZİSİ İPTAL Mİ OLDU?

Son günlerde Türkiye'deki sinema dünyasının konuştuğu Atatürk dizisinin Disney+'ta yayımlanmayacağı iddialarının ardından şirket, yapımın televizyonda sunulacağını açıkladı. RTÜK ise bu kararın ardından bir inceleme başlattı. Buna göre Atatürk dizisi Disney+'ta yayımlanmayacak.

Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçerken, skandalın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu iddia edildi. Kararın ardından bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın utanç verici olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır." Dedi.