Milyonların merakla beklediği Atatürk dizisi normalde 29 Ekim 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyordu. Fakat geçtiğimiz gün Disney Plus yerli yapımları platformdan kaldırınca vatandaşlar da Atatürk dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmişti. Peki, Atatürk dizisi iptal mi edilecek, yayınlanmayacak mı 2023? Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, dizi iptal mi oldu? İşte detaylar...

Atatürk dizisi çıkmayacak mı? Atatürk dizisi iptal mi olacak, neden? Atatürk dizisi hangi platformda yayınlanır? Atatürk dizisi başka platformda mı yayınlanacak? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman çıkacak, dizi iptal mi oldu? İşte ayrıntılar...

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK 2023?

Merakla beklenen Atatürk dizisinin 29 Ekim 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor.

ATATÜRK DİZİSİ İPTAL Mİ OLACAK, YAYINLANMAYACAK MI?

Disney Plus, Türkiye'de hizmet vermeye başladığından beri yayınladığı orijinal Türk yapımlarını ani bir kararla kaldırdı. Nedeni henüz net olarak bilinmese de, teknik bir aksaklık veya kullanıcıların deneyim sorunları olduğu iddia ediliyor. Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir linç kampanyası başlatılması ve tehditlerin ardından alındı. Şu anda çekimi devam eden ve yayınlanması planlanan içeriklerin akıbeti ise belirsiz.

Normalde Atatürk dizisi 29 Ekim 2023 tarihinde platformda yayınlanacaktı. Fakat Disney Plus'taki son gelişmelerin ardından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netleşmedi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

ATATÜRK DİZİSİ BAŞKA PLATFORMDA MI YAYINLANACAK?

Dizinin Disney Plus'ta mı yoksa başka bir platformda mı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor.

DİSNEY PLUS'TA YERLİ YAPIMLAR NEDEN KALKTI 2023?

Disney Plus'ın yerli dizi ve filmleri neden kaldırdığı henüz kesin bir şekilde bilinmiyor. İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.