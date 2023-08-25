Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında paylaşılan iddialara göre Atatürk dizisinin iptal haberlerinden sonra bir TV kanalında paylaşılacağı gündeme geldi. Peki, Atatürk dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Atatürk dizisi hangi televizyon kanalında yer alacak?

Atatürk dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu gündeme gelen iddiaların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Disney'in iptal haberi sonrası birçok STK, siyasetçi, oyuncu ve vatandaşlar tepki göstermişti. Uzun zamandır tartışma konusu olan diziden ilk fragman Aras Bulut İynemli tarafından paylaşıldı. Dizinin iptal olacağı haberleri sonrası tepkileri üzerine çeken Disney'den henüz açıklama gelmedi. Peki, Atatürk dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Atatürk dizisi hangi televizyon kanalında yer alacak?

ATATÜRK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atatürk dizisinin iptal haberlerinden sonra bir TV kanalında paylaşılacağı gündeme geldi. Atatürk dizisi 29 Ekim tarihinde FOX TV üzerinden yayınlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ele alan dizi 29 Ekim tarihinde izleyicileri ile FOX TV ekranlarında buluşacak.

ATATÜRK DİZİSİ VE DİSNEY OLAYI NEDİR?

Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçerken, skandalın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu iddia edildi. Kararın ardından bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın utanç verici olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır." Dedi.