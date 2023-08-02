Disney Plus platformu, Atatürk dizisinin fragmanını yayınlanması ve gündeme gelen olayların ardından Atatürk dizisi fragmanı merak edildi ve araştırıldı. İşte ATATÜRK DİZİSİ FRAGMAN İZLE: Atatürk dizisi fragman yayınlandı mı, nereden izlenir? Atatürk dizisi fragmanı Full HD izleme linki!

Atatürk dizisi fragmanı, gündeme gelen olayların ardından birçok farklı platform üzerinde tartışmaya neden oldu. Skandal kararın Ermeni lobisinin baskıları sonucu alındığı iddia edilirken, bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. İşte ATATÜRK DİZİSİ FRAGMAN İZLE: Atatürk dizisi fragman yayınlandı mı, nereden izlenir? Atatürk dizisi fragmanı Full HD izleme linki!

ATATÜRK DİZİSİ FRAGMAN İZLE

Atatürk dizisi fragmanı yaklaşık olarak 9 ay önce izleyiciler ile buluşmuştu. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümden Atatürk dizisi fragmanını Full HD bir şekilde izleyebilirsiniz. Dizinin Disney+ tarafından yakın bir zaman içerisinde izleyiciler ile buluşacağı duyurulmuşu. Daha sonra yaşanan gelişmeler nedeniyle Disney Plus platformu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti.

ATATÜRK DİZİSİ FRAGMAN YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

Atatürk dizisi fragmanı birçok farklı platform üzerinde yer alıyor. Disney+ platformu geçtiğimiz aylarda dizinin fragmanını Youtube üzerinde izleyiciler ile paylaştı.

ATATÜRK DİZİSİ VE DİSNEY OLAYI NEDİR?

Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçerken, skandalın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu iddia edildi. Kararın ardından bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın utanç verici olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır." Dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Atatürk" isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.