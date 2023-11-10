"Atatürk 10 Kasım saat kaçta öldü, ölüm saati doğru mu?" Merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete göçtü. Atatürk'ün sağlığı uzun bir süre boyunca zayıflamıştı, ve sonunda siroz nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, Atatürk 9'u 5 geçe mi öldü, saat kaçta vefat etti? İşte detaylar…

Atatürk 9'u 5 geçe mi öldü, saat kaçta vefat etti? Atatürk 10 Kasım saat kaçta öldü, ölüm saati doğru mu?

Atatürk'ün ölümünün ardından, cenazesi İstanbul'dan alınarak Ankara'ya getirildi. Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde Ankara'daki Anıtkabir'in inşaatı henüz tamamlanmamışken, geçici bir kabirde toprağa verildi. Peki, Atatürk 9'u 5 geçe mi öldü, saat kaçta vefat etti? Atatürk 10 Kasım saat kaçta öldü, ölüm saati doğru mu? İşte detaylar…

ATATÜRK 9'U 5 GEÇE Mİ ÖLDÜ, SAAT KAÇTA VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde öldü. Ölüm saati tam olarak 09:05'te, yani sabahın 09:05'inde vefat etti. Bu nedenle "9'u 5 geçe mi öldü" ifadesi, Atatürk'ün ölüm saatiyle ilgili doğru bir ifadedir. Bu tarih ve saat, Türkiye'de her yıl "Atatürk'ü Anma Günü" olarak anılmaktadır, ve bu saatte sirenler çalınarak bir dakikalık saygı duruşu yapılır.

ATATÜRK 10 KASIM SAAT KAÇTA ÖLDÜ, ÖLÜM SAATİ DOĞRU MU?

"Atatürk'ün Son Hastalığı ve Ölümü" başlığı ile bir yazı dizisi hazırlayan Dr. İhsan A. Özkaya, bu konuda yayımlanmış tüm kaynaklardan yararlanarak, Atatürk'ün son gününü dakika dakika şöyle veriyor:

"10 Kasım 1938 Perşembe

Saat 00.05'te sonda ile 140 cc.lük idrar boşaltıldı.

Saat 02.00'de yarım balon oksijen verildi.

Saat 02.45'te 1 cc.lik Huile de camphree şırınga edildi.

Saat 03.30'da aralıklı olarak oksijen verildi.

Saat 04.30'da koltuk altından ateşi 38 c. olarak alındı. Aralıklı olarak oksijen verilişi sürdürüldü.

Saat 06.25'te solunum yüzeyselleşti ve hırıltı azaldı.

Saat 07.45'te ateş 37.7 c., nabız 124 olarak kaydedildi.

Saat 08.00'de glikozlu serum verildi.

Saat 08.00'i geçerken Atatürk'ün yüzü daha da soldu, sapsarı oldu ve birden gırtlağından "hi… hi… hi" diye sesler çıkarmaya başladı.

Bu sırada oradaki doktorlardan Kâmil Berk gözleri yaşlı ve bir eli karyolaya dayalı olarak, diğer elindeki ıslatılmış pamukla Atatürk'ün ağzına su verme çabasında…

Üzüntüleri solgun yüzlerinden okunan Prof.Dr. Süreyya Hidayet Serter ile Dr. Abravaya Marmaralı, tabanla ilgili refleksleri kontrol etmekteler.

Saat 08.05'te 1 cc. Huile camphree ve 500 cc. glikozlu serum yapıldı.

Saat 08.25'te toplardamar içine 1/8 mgr. Ouabaine şırınga edildi.

Saat 08.30'da 500 cc. glikozlu serum tekrarlandı.

Saat 09.00, nabız 130, soluk alıp verme 34.

Saat 09.05… Atatürk birden gözlerini açtı, başını sert bir hareketle sağ tarafa çevirdikten sonra tekrar önceki durumuna getirdi… Ve son nefesini verdi.

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