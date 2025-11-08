Haberler

Atatürk, 87. Yılında Efes Selçuk'ta Anılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında Efes Selçuk'ta düzenlenecek şiir ve müzik dinletisiyle anılacak. Etkinlikte Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlılık vurgulanacak.

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında Efes Selçuk'ta şiirler ve şarkılarla anılacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi tarafından 10 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Şiirlerde Sen, Şarkılarda Sen" adlı şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Ulu Önder'in ilke ve değerlerine duyulan bağlılık, şiirlerin ve şarkıların diliyle bir kez daha dile getirilecek.

Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, konuyla ilgili "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çağının ötesinde bir lider, bir devrimci, asker ve devlet adamıdır. Bize düşen onu anmak kadar anlamaktır. Sadece 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda değil her gün içimizde yanan bir ateştir Atatürkçülük. O ateş, bugün içinde bulunduğumuz karanlığı aydınlatacak tek güçtür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, adını ve devrimlerini unutturmaya, izlerini silmeye çalışanlara inat anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ışığında 10 Kasım Pazartesi günü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında anacağımız etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.