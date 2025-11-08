Atatürk, 87. Yılında Efes Selçuk'ta Anılacak

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında Efes Selçuk'ta şiirler ve şarkılarla anılacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi tarafından 10 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Şiirlerde Sen, Şarkılarda Sen" adlı şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Ulu Önder'in ilke ve değerlerine duyulan bağlılık, şiirlerin ve şarkıların diliyle bir kez daha dile getirilecek.

Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, konuyla ilgili "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çağının ötesinde bir lider, bir devrimci, asker ve devlet adamıdır. Bize düşen onu anmak kadar anlamaktır. Sadece 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda değil her gün içimizde yanan bir ateştir Atatürkçülük. O ateş, bugün içinde bulunduğumuz karanlığı aydınlatacak tek güçtür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, adını ve devrimlerini unutturmaya, izlerini silmeye çalışanlara inat anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ışığında 10 Kasım Pazartesi günü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında anacağımız etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" açıklamasını yaptı.