Atasun Optik 'Sıfır Atık' Belgesi Aldı

Atasun Optik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda sürdürülebilirliği odağına alan çalışmalarıyla “Sıfır Atık” belgesinin sahibi oldu.

Atasun Optik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda sürdürülebilirliği odağına alan çalışmalarıyla "Sıfır Atık" belgesinin sahibi oldu.

Atasun Optik'ten yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli denetimler sonucu sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek marka oldu.

Ekolojik, ekonomik, toplumsal olmak üzere her alanda sürdürülebilir yaklaşımları önemsediklerini belirten Atasun Optik CEO'su Nihat Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bu belgeyi sektörümüzde alan ilk ve tek marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Atasun Optik olarak sürdürülebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Gelecekte dünyamızın daha yaşanılır bir yer olması adına iyileştirmeler yapılmasına destek olmayı önemsiyor, koleksiyonlarımızda sürdürülebilir ürünlere de yer veriyoruz. Bu hedeften yola çıkarak eğitim platformumuz 'Atasun Akademi' bünyesinde tüm çalışanlarımıza 'Sıfır Atık' eğitimi verdik. Hem destek ofis hem de şubelerimizde çok sayıda iyileştirme yaparak bu belgeyi almaya hak kazandık. Müşterilerimize kaliteli bir hizmet sunarken dünyamızın geleceğini korumaya devam ediyor, sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen sorumluluğu alıyoruz."