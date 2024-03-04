Atasoy Bilgin kimdir? CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kocaeli Belediye Başkan adayı ise Atasoy Bilgin oldu. Atasoy Bilgin kimdir? Atasoy Bilgin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ATASOY BİLGİN KİMDİR?

1974 yılında Kırşehir'de doğdu. Aslen Artvinlidir. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Siyasete 2000 yılında CHP Kocaeli Derince ilçesinde başlamıştır. 2000-2002 yıllarında mahalle temsilciliği, 2002-2004 yıllarında Derince ilçe yönetiminde İlçe Eğitim sekreteri, 2004-2010 yılları arasında 2 dönem Derince İlçe Başkanlığı, 31, 32 ve 38. Dönem CHP Kurultay Delegeliği yapmıştır. 2022 yılında Derince İlçe Başkanlığı görevine seçilerek, Belediye Başkan Aday Adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden 2024 Aralık Ayında istifa etmiştir. TMMOB Makina Mühendisleri odası üyesi, 2022-2024 MMO Genel Kurul Delegeliği yapmaktadır. Yurtdışında çalışan işçilerin özlük haklarının korunması ile ilgili İnşaat-Sen sendikasında kanun teklifi hazırlanması konusunda komisyonlarda çalışmıştır. Halen İnşaat-Sen Yönetim Kurulu üyesidir. İnşaat- sen tarafından örgütlenen 2 yıl süren Kayı inşaat işçileri direnişinin örgütlenme sekreteri olarak çalışmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.