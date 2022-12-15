Ataşehir İçerenköy'de elektrik kesintisi yaşanıyor. AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama merak ediliyor. Peki, İçerenöy'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Ataşehir İçerenköy elektrik kesintisi! Ataşehir elektrik kesintisi!

İçerenköy elektrik kesintisi! Ataşehir İçerenköy'de elektrik kesintisi yaşanıyor. AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama merak ediliyor. Peki, İçerenöy'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Ataşehir İçerenköy elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Ataşehir elektrik kesintisi hakkında detaylar haberimizde...

ATAŞEHİR İÇERENKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İÇERENKÖY, ADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKBAKKALKÖY, AĞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.