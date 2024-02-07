Çağdaş Gençlik Ataşehir Şubesi öğrencileri, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin yıl dönümünde bölgede çektikleri fotoğrafları, "Ataşehir Gençliği Gözünden 6 Şubat Sergisi" adıyla vatandaşlarla buluşturdu. Sergi 12 Şubat'a kadar açık olacak.

ÇYDD Ataşehir Şubesi öncülüğünde düzenlenen sergiye, Ünalan Metro İstasyonu ev sahipliği yapıyor. Dün açılan sergi 12 Şubat'a kadar izlenebilecek.

"BU FOTOĞRAFLAR ÇIĞLIĞINI DUYURAMAYAN BÜTÜN DEPREMZEDELERİN SESİ"

Çağdaş Gençlik Ataşehir Şubesi öğrencilerinin, konuyla ilgili olarak bugün yaptıkları yazılı açıklama şöyle:

"Bu fotoğraflarda gördükleriniz ilk adım attığımız, bisiklete ilk bindiğimiz, ilk lise aşkımızla yürüdüğümüz sokaklar. Bu sokaklar hiç söylenmeyen şarkıların, hiç duyulmayan fikirlerin, gerçekleştirilemeyen hayallerin sokağı. Bu sokaklar; bizim büyüdüğümüz, 6 Şubat'ta öldüğümüz ve şimdilerde tanıyamadığımız sokaklar. Bu fotoğraflar da enkaz altında kalmış molozlarla ezilmiş, çığlığını duyuramayan bütün depremzedelerin sesi."

"HALA YARALARIMIZI TAM ANLAMIYLA SARAMADIK"

"Bugün, depremin üzerinden bir yıl geçti ama hala yaralarımızı tam anlamıyla saramadık, belki de hiç saramayacağız. Depremi yaşayan insanlar, tarif edemeyecek kadar büyük acılar yaşadı. Yıkım diyoruz, felaket diyoruz afet diyoruz ama hiçbir sözcük, hiçbir tanım yaşananları karşılamıyor. Gönül isterdi ki; herkesi kurtarabilelim, bir halkı doyurabilelim veya bir çocuğu güldürebilelim. Ancak ne yaptıysak yetemedik. Ne kadar koştuysak, koşacak bir o kadar daha yol olduğunu gördük. Her kime yardım edebildiysek yardım edecek bir o kadar daha insan olduğunu gördük. Ancak biliyoruz ki, en çıkmaz sokaklarda bile yalnız değiliz."

"BİZ UNUTMADIK, SİZ DE UNUTMAYIN"

"Bugün burada gördüğünüz, deprem zamanında bölgede olan arkadaşlarımızın farklı nedenlerle çektiği ve bir yıl sonra bu sergi için bir araya getirdiğimiz fotoğraflar. Deprem olalı bir yıl oldu ama deprem bölgesinde hiçbir şey değişmedi. Biz unutmadık, siz de unutmayın!"