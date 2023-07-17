Ataşehir'deki Otelde İşletmecilerin Bıraktığı Hasar 2 Milyon Lira

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl bina sahibinin satırla bastığı otel, tahliye davası sonrası boşaltıldı. Otel işletmecileri, 6 katlı binadaki dairelere hasar vererek ayrıldı. Geriye 2 milyon değerinde maddi hasar kaldı. Bina sahipleri, şahısların 1 yıllık kirayı ödemediklerini ve bu süreçte suyu ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl bina sahibinin satırla bastığı otel, tahliye davası sonrası boşaltıldı. Otel işletmecileri, 6 katlı binadaki dairelere hasar vererek ayrıldı. Geriye 2 milyon değerinde maddi hasar kaldı. Bina sahipleri, şahısların 1 yıllık kirayı ödemediklerini ve bu süreçte suyu ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıllarda bir otelde işletme sahipleriyle ile bina sahibi arasında tartışma çıkmış, mülk sahibi vatandaş oteli satırla basarak tehditler savurmuştu. Olaylı otelde yeni bir kriz daha yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce Şefik Y. isimli şahıs, bina sahibi Suat Çalışır'ın yanına gelerek 6 katlı yapıyı, yurt dışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otele çevireceğini söyleyerek kiraladı. Aradan geçen 3 yılın ardından binayı kiralayan şahıslar yapıyı, yurt dışından gelen hasta yakınlarının hizmetine sunmak yerine farklı işlerde kullanmaya başlayınca çevre esnafından şikayetler gelmeye başladı. Yaşanan olay üzerine bina sahibi Suat Çalışır, Şefik Y.'den binayı boşaltmasını isteyerek tahliye davası açtı. Bina mahkeme kararıyla boşaltıldı.

Pencereleri söktü, duvarlara zarar verdi

Mahkeme kararıyla birlikte işletmeyi boşaltan şahıslar, bina içerisindeki dairelere zarar verdi. Tahliye işlemi sonrası binaya gelen mülk sahipleri kapıların kırıldığını, duvar ve tavanlara zarar verildiğini, camların söküldüğünü gördü. Olay sonrası 2 milyon liralık maddi hasar oluştu. Bina sahibi Suat Çalışır, son 1 yılın kirasını da alamadığını belirterek eski kiracılarının su ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.

"Burada ahlak dışı işler yapıldığını gördük"

Yaşanan olay sonrası konuşan bina sahibi Çalışır'ın oğlu Baran Çalışır, "Bu binayı yurt dışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otel olarak kiraladılar, şikayet üzerine buraya geldiğimizde burada ahlak dışı işler yapıldığını gördük. Yasal yollara başvurarak binayı tahliye ettirdik. 1 yıllık kira ödemesini de alamadık. Ayrıca bu süreçte kaçak elektrik ve su kullanmışlar. Parasını biz ödemek zorunda kaldık. Bina içerisindeki odalara kasten zarar verilmiş. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Dönüş alamıyoruz. Yaklaşık 2 milyon lira civarında bir zararımız var" dedi. - İSTANBUL