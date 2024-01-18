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Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne?

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Ataşehir'de meydana gelmekte olan yangın nedeniyle Ataşehir'de yangın mı var? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Ataşehir yangını son durum araştırmaları devam ediyor. Peki, Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne?

Ataşehir'de yangın mı var? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Bölgeden dumanların yükselmesi sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken taşehir'de nerede, ne yangını var? Sorusu da arama konusu oldu. Peki, Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne?

ATAŞEHİR'DE YANGIN MI VAR?

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaatların yoğun olduğu bir bölgede yangın çıktı. İşçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın kısa sürede şiddetini artırdı. Kara dumanların bölgeyi kaplaması sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, işçilerin kaldığı çok sayıda konteynerin kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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