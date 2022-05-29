Ataşehir'de 'Tek Bir Dünya' için 13. Çevre Festivali - Haberler

Ataşehir'de 'Tek Bir Dünya' için 13. Çevre Festivali

Ataşehir'de 13. Çevre Festivali kapılarını açtı

İSTANBUL - Ataşehir'de 2 gün boyunca sürecek 13. Çevre Festivali kapılarını açtı. Atölyeden söyleşiye, konserden yarışmaya kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla gerçekleştirilen sahne gösterisi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ataşehir'de "Tek Bir Dünya" sloganıyla başlatılan ve 2 gün boyunca sürecek olan 13. Çevre Festivali, Amfili Park'ta başladı. Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival çerçevesinde atölyeden söyleşiye, konserden yarışmaya kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar ve çevre aktivistleri stantlarıyla birlikte yer aldı. Çocuklar için maskot ve özel stantların kurulduğu festivalde atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla gerçekleştirilen sahne gösterisi ise yoğun ilgi gördü.

'Tek Bir Dünya' için anlatacaklar

İki gün sürecek Çevre Festivali'nde, geri dönüşümün önemi anlatılacak, ekolojik yaşama dair örnekler sunulacak ve dünyadaki ayak izinin nasıl azaltabileceğine dair bilgiler de aktarılacak. Festival konukları arasında ise Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Küresel Isınma Kurultayı Başkanı Celal Toprak, Çöpüne Sahip Çık Vakfı - Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsav, Permatürk Vakfı Kurucu Üyesi - Emrah Ateş ve Sanatçı - Çevre Aktivisti Zeliha Sunal gibi isimler yer alacak.

" Dünya Çevre Günü'nün 50. yılını kutluyoruz"

Festivale ilişkin konuşan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, "Aslında 13 yıldır çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak üzere Dünya Çevre Günü çerçevesinde etkinlikler düzenliyoruz. Festival bünyesinde geri dönüşüm atölyeleri, iklim üzerine söyleşiler, geri dönüşümün önemini ortaya koyan stantlar ve daha birçok alan kuruldu. Dünya Çevre Günü'nün 50. yılını kutluyoruz. 50 yıl öncede sloganımız 'Tek Bir Dünya'ydı bugünde aynı düşünceyle devam ediyoruz. Burada amaç, ilçemizde yaşayan vatandaşların hem keyifli vakit geçirmesi hem de belli farkındalıkları kazanması" dedi.

"Küçük yaştaki çocuklara bu fikri aşılamak çok önemli"

Festivale çocuğuyla birlikte katılan vatandaşlardan Birsu Soyseren, "Bu tarz etkinliklerin fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle küçük yaştaki çocuklara bu fikri aşılamak çok önemli. Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan konserlerde geri dönüşüme dikkat çekmek için ambalaj kutusu getirenler konsere ücretsiz girebilirdi. Geri dönüşüm adına bu çalışmaları değerli görüyorum" diye konuştu.