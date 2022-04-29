Ataşehir'de gümrük müdürlüğü önünde kontak kapattıran tır kuyruğu - Haberler

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Ataşehir'de gümrük müdürlüğü önünde kontak kapattıran tır kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Elyesa Karatepe - Genel
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Ataşehir'de gümrük müdürlüğü önünde kontak kapattıran tır kuyruğu Bayram öncesi Ataşehir Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu.

Ataşehir'de gümrük müdürlüğü önünde kontak kapattıran tır kuyruğu

İSTANBUL - Bayram öncesi Ataşehir Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu. Gümrük Müdürlüğü önünde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi'nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğü girişindeki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Sürücüler, uzun tır kuyrukları oluşturdu. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de kontak kapattı. Tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzanan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Genel

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