Ataşehir'de Dönel Kavşakta Kaza

Ataşehir'de bir sürücünün dönel kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırımlara çıktı. Kaza anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde Küçükbakkalköy Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü, dönel kavşağa hızlı şekilde girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşaktaki bütün kaldırımlara çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, hızla kavşağa giren otomobilin kaldırımlara çıktığı anlar yer alıyor.