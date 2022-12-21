Atasay Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atasay Koç'un hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Atasay Koç geliyor. Peki, Atasay Koç kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Atasay Koç'un hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...
Senarist Atasay Koç bugün Masterchef'e konuk olacak. Masterchef dış çekim konuklarından olan Atasay Koç kimdir merak ediliyor. Peki, Atasay Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...
ATASAY KOÇ KİMDİR?
Atasay Koç 6 Ekim 1980 doğumludur. Ankara doğumlu olan Atasay Koç senaristtir. 42 yaşında olan senarist Atasay Koç 21 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olacaktır.
Atasay Koç Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından itibaren senaristliğe başlayan Atasay Koç birçok dizinin senaristliğini yapmıştır.
Senaristliğini yaptığı projeler:
2008-2011 - Kavak Yelleri / D Yapım
2009-2011 - Muhteşem Yüzyıl / Tims Yapım
2010 - Kahramanlar / Med Yapım
2010 - Doktorlar / Med Yapım
2010 -Gece Gündüz / Altıoklar Yapım
2011 - Mazi Kalbimde Yaradır / Tims Yapım
2011-2012 - İntikam / D Yapım
2013-2014 - Güneşi Beklerken / D Yapım
2016 - Kaçak Gelinler / NTC Medya
2017 - Evlat Kokusu / Endemol