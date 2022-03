Atasay Kamer kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Peki, Atasay Kamer kimdir? Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Atasay Kamer kaç yaşında, mesleği nedir, nereli?

ATASAY KAMER KİMDİR?

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiada, Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Snob Magazin'in haberinde, ikilinin marka kutlamasındaki samimi görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı. Bu iddiaya Erçel ve Kamer cephesinden ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

ATASAY KAMER KİMDİR?

1986 doğumlu Atasay Kamer, London School of Economics and Political Science'ta Yönetim Ekonomisi, New York Pace Üniversite'sinde İşletme Yönetimi lisans eğitiminin ardından Goldman Sachs'ta staj yapmıştır. Stajın ardından Türkiye'ye dönerek dedesi Atasay Kamer'in ilk oluşturduğu Asgold markasının yeniden canlandırma ve pazarlama sürecinde görev almıştır. Kurduğu sistem ve geliştirdiği projeler ile hızlıca Atasay bünyesinde de çalışmalarını faaliyete geçirerek Atasay'ın Pırlanta Markaları Direktörlüğü'ne geçmiştir. 2015 Ocak ayından itibaren ise CEO'luk görevine atanan Atasay Kamer, aile şirketi olan Atasay Kuyumculuk ve markalarını uluslararası birer marka haline getirmeyi hedefliyor.

Haberler.com - Gündem