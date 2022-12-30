Atasay ailesi kimdir? Atasay ailesi nereli, aile üyeleri kimler?

Gündemin en çok merak edilenleri arasında Atasay ailesi kim sorusu yer alıyor. Vatandaşlar Atasay ailesi kimdir? Atasay ailesi isimleri ne merak etmekte. Peki, Atasay ailesi nereli, aile üyeleri kimler?

Atasay ailesi kimdir? Gündemin en çok merak edilenleri arasında Atasay ailesi kim sorusu yer alıyor. Vatandaşlar Atasay ailesi kimdir? Atasay ailesi isimleri ne merak etmekte. Peki, Atasay ailesi nereli, aile üyeleri kimler? İşte detaylar...

ATASAY AİLESİ KİMDİR?

Atasay Kamer, 1941 yılında Denizli Çivril'de doğmuştur. 1989 yılında Atasay Kuyumculuğu kurmuştur. Oğlu Cihan Kamer hâlen şirketin Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.

Şirketin temelleri 1934 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde Atasay Kamer'in babası Hacı Mustafa Kamer tarafından atılmıştır. Kamer Kuyumcusu olarak işlettikleri dükkânda manifaturacılık da yapılırmış. Atasay Kamer hâlen kendini geliştirmeye ve sektöre genç fikirleriyle katkıda bulunmaya devam etmektedir. Atasay Kuyumculuk, bu çerçevede, 20 ton üretim kapasitesi ile sektöründe dünyanın ilk 10 firması içinde yer almakta, Türkiye sathına dağılmış 107 mağazası ve yurt dışı temsilcilikleri bulunmakta, Yenibosna'da 7 kat üzerinde toplam 10000 metrekarelik bir fabrikada üretim faaliyetlerini bir araya getirmektedir. Oğlu Cihan Kamer babası Atasay Kamer adına Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale üniversitesine bağlı Atasay Kamer meslek yüksek okulunu yaptırmıştır.

CİHAN KAMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan Cihan Kamer, aslen Denizlilidir. Babası Atasay Kamer'in kurduğu Atasay Mücevherat'ın Genel Müdürlüğünü ve İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nı yaptı. 2015'te Atasay Mücevherat CEO'luk görevini oğlu Atasay Kamer'e devreden Cihan Kamer; aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında Kuruçeşme'de açılan "Huqqa" ve ''The Market Bosphorus''un da sahibidir. Çiğdem Kamer ile evli olan Cihan Kamer, iki çocuk babasıdır.

Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında kızı Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi.

ÇİĞDEM KAMER KİMDİR?

1996 yılından itibaren markanın tüm süreçlerinde görev alan Çiğdem Kamer, yürüttüğü CEO'luk görevini 2015 Ocak itibariyle oğlu Atasay Kamer'e devrederek şu anda Atasay Mücevherat İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.