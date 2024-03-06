İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ataner Orkunoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Ataner Orkunoğlu kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL BAKIRKÖY ADAYI KİM?

İYİ Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ataner Orkunoğlu oldu.

ATANER ORKUNOĞLU KİMDİR?

01.01.1965yılındaİstanbul 'da doğdum. Babam AtatürkçüSpor ÖğretmeniTuncay, Annem yardımsever Cumhuriyet kızı AğgülHanım'dır. 3kardeşiz,

İstanbul Bakırköyhavası içinde dünyaya gelen örflerin ve adetlerini öğrenen mücadeleci bir babanın gül kokan evlatlarıyız.

Bakırköy 'da pek çok sanatçı, şair, profesör, iş insanı, doktor ve Avukat Politikacı yetişmiştir.

Bakırköy Yeşil ağaçlarıyla dolu yemyeşil ve deniz kokanbir ilçeden oluşan Medeniyetler şehirde büyümenin,

farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşanabilen bir ilçe olmanı mutluluğa yaşayan biri olarak.

Böyle bir ilçedeBüyümenin ayrı bir anlamı var. Evliyim iki kız çocuk babasıyım,

Bakırköy'debüyüyen bütün çocukların hayallerini Öğretmen olmak süslerdi.özellikleri içimize yansımış yerimizde duran değil mücadele eden kişileriz.

Biz 'de İstanbul'a Bakırköy taşınanKafkas kökenli aileden biriyiz.

İlkokulu orta okulu, liseyiBakırköy'de okudum , Anadolu ÜniversitesiHalk ilişkiler reklambölümüveayrıyeten spor yönetimden bitirdim.

Kendi kendimize yetiyor, kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorduk. Gel zaman git zaman okul bitince ,Aile şirketimizde çalışaraksektörü öğrenmek için iş dünyasındadeneyimli tecrübeli yöneticiler çok şey öğrenerek şartlar bizi iş dünyasında özellikle eğitim vedersene sektöründekendimizi bulduk.,Eğitim sektöründe Orkunoğlu eğitim okulları açarak çalışmalara devam ettik, ve Kartaltepe spor kulübü olarak gençlere spor sevdiren bir kulüp olarak çalışmalara devam ediyoruz.

Gençliğimizde ezilen kişilerin yanında olduk, haksızlığa karşı geldik, Vatandaş hizmet etmek için en değerli ürün en ucuza satmak için çalıştık.



İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.