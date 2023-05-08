Atanan öğretmenlerin sevinç gözyaşları 45 bin öğretmenin atandığı programda sevinç çığlıkları atıldı, öğretmenler gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ve tek seferde en büyük öğretmen atamasının gerçekleştiği programda ekranda ismini görenler büyük sevinç yaşadı.

Atanan öğretmenlerin sevinç gözyaşları

45 bin öğretmenin atandığı programda sevinç çığlıkları atıldı, öğretmenler gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ve tek seferde en büyük öğretmen atamasının gerçekleştiği programda ekranda ismini görenler büyük sevinç yaşadı. Atandıklarını öğrenen öğretmeler sevinç gözyaşları dökerek yakınlarına sarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "45 bin öğretmen atama" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından öğretmenlerin atamaları gerçekleştirildi. Atandığını gören öğretmenler büyük sevinç yaşadı. Kimisi yanındaki bebeğini havaya atarak sevincini gösterdi. Yakınlarına sarılan öğretmenler gözyaşları döktü.

Atandığını görünce gözyaşlarına boğulan Elif Büşra Güler, "Sultangazi'ye atandım. Allah bütün öğretmenlerimize nasip etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kübra Özcan, "45 bin atama ilaç gibi geldi. 3 senedir çalışıyorum. Şanlıurfa Siverek'te görev yapmak nasip olacak inşallah" diye konuştu.

Eşinin yıllardır çok ciddi emekler verdiğini söyleyen Osman Özcan, "Cumhurbaşkanımıza ve milli eğitim bakanımıza çok teşekkür ederim. Rabbim hayırlı uğurlu etsin inşallah. Atanan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kızım bana şans getirdi"

İstanbul Bağcılar Anadolu Lisesi'ne atandığını söyleyen Ferhat Kaya, " Kızım geldi atamam oldu. Çok çok mutluyum. Her şey kızım sayesinde. İyi ki hayatımıza katıldı. İyi ki geldi" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Abdullah Çavuş ise "36 yaşında öğretmen olduğum. Mobilya dekorasyon. Hocalarıma aile çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımı da selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.