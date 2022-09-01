Atamalar açıklandı mı 2022? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? E-Devlet Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı

Eylül ayında 20 bin öğretmen atamasının yapılacağı tercih dönemi dün bitti. Adaylar şimdi de sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için MEB'den gelecek olan açıklamayı bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar E-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Peki, atamalar açıklandı mı 2022? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama tercihleri bu sene 27 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Atama tercihlerinin sona ermesiyle beraber adaylar sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 99 branştan toplamda 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden Eğitimi alanı için 319 kişilik kontenjan varken 31'ini milli sporcular için ayrıldı. Okul öncesi öğretmenlik alanı en fazla atamayı alacak olan alan. 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklanma tarihini MEB yayınladı. Atamalar açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı

ATAMALAR AÇIKLANDI MI 2022?

20 bin öğretmenin atamasının sonuçlarının tarihi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, " 27 Ağustos- 31 Ağustos tarihlerine tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanacak ve görevlerine başlayacak." Dedi. 1 Eylül 2022 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları E-Devlet üzerinden açıklanacak

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDA BAKAN MAHMUT ÖZER'İN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında şu sözleri söyledi; "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok." Ardından ise şunları ekledi; "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz." Branşlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı; "Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik.

Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık.

Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78'den yüzde 92'ye çıkarttık. İstanbul'a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylülün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar."