Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren gelişme. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in açıklamasının ardından MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman sorusuna cevap aranmaya başlandı. Sözleşmeli öğretmen atama kontenjan ve branşlar belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Atama bekleyen öğretmenler dikkat! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Kontenjan ve branşlar...

Sözleşmeli Öğretmen ataması ne zaman? Atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren haber! Yüzbinlerce sözleşmeli öğretmen adayı atanmak için kadro bekliyor. Atamalar KPSS puanı üzerinden kontenjan ve branşa göre yapılıyor. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Mutlaka olacak. Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJAN VE BRANŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı bütçeye bağlı olarak değişiklik gösterecek.

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı.

Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

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