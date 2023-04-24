Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?
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Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Atalanta - Roma karşılaşması oldu. Peki, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor? Atalanta - Roma maçı şifresiz mi? Atalanta - Roma maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...
Atalanta - Roma maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Atalanta - Roma İtalya Serie A maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21:45'de başlayacak.
Atalanta - Roma maçını S Sport +, S Sport 2, Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.