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Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Atalanta - Roma karşılaşması oldu. Peki, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor? Atalanta - Roma maçı şifresiz mi? Atalanta - Roma maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Atalanta - Roma maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Atalanta - Roma İtalya Serie A maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

Atalanta - Roma maçını S Sport +, S Sport 2, Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İtalya Serie A Gündem Spor Haberler

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