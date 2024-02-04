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Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir?

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Atalanta - Lazio maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı ne zaman?

4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Atalanta - Lazio maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Atalanta - Lazio CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir?

ATALANTA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atalanta ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 20:00'de Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma, S Sport Plus, CBC Sport ve S Sport 2 kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden,

CBC Sport'u Azerspace 46E numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden,

S Sport 2'yi ise Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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