Atalanta elendi mi? Turu hangi takım geçti? Atalanta elendi mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta - Leipzig turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta elendi mi?

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Eintracht Frankfurt - Barcelona

RB Leipzig - Atalanta

West Ham United - Olimpik Lyon

Braga - Rangers

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

RB Leipzig - Atalanta/ Braga - Rangers

West Ham United - Olimpik Lyon/ Eintracht Frankfurt - Barcelona

ATALANTA ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Leipzig çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bugünkü rövanş maçında ise Atalanta 2-0 yenildi. Bu skora göre Atalanta 1-3 lük skorla Leipzig'e elenmiş oldu. Atalanta turnuvaya veda etti.