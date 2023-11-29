Atakum'da Yol Çalışmalarına 147 Milyon TL Harcandı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin göreve geldiği 2019 Mart ayından bugüne kadar yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplamda 1 buçuk milyon metrekarelik alanda asfalt yama, sathi kaplama, kilitli taş parke ve beton kaplama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar için toplamda 147 milyon TL harcandı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci göreve geldiği 2019 Mart ayından bugüne yol çalışmalarına hız verdi. Atakum'da dört buçuk yılda toplam 1 buçuk milyon metrekarelik alanda; asfalt yama, sathi kaplama, kilitli taş parke ve beton kaplama çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için yol çalışmalarında, toplam 147 milyon TL harcama yapıldı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "2019 Mart ayından bu yana, Atakum'da 1 buçuk milyon metrekarelik alanda kapsamlı yol çalışmalarını yürüttük" dedi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci çalışmaların asfalt yama, sathi kaplama, kilitli taş parke ve beton kaplama şeklinde çeşitlendirilerek, güvenli ve konforlu ulaşım hedefinde devam ettiğini belitti.

ATAKUM'DA YOL ÇALIŞMALARINA 147 MİLYON

Başkan Deveci, "Bu dört buçuk yıllık süreçte, 200 bin metrekarelik alanda asfalt yama, 700 bin metrekarelik alanda sathi kaplama, 460 bin metrekarelik alanda taş parke ve 23 bin metrekarelik alanda beton kaplama gerçekleştirdik. Bu çalışmalar toplamda 147 milyon TL'ye mal oldu" diye konuştu.

Belediye, hasarlı alanlarda 120 bin metre sathi kaplama ve 8 bin 600 metre asfalt yama yaparak, 75 milyon TL harcadı. Taş parke ve kaldırım çalışmaları için toplam 10 milyon TL ayrıldı, malzeme serilen alanlardaki hasar maliyeti ise 25 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM HEDEFİ

Başkan Deveci, "Bu projeler, Atakum Belediyesi'nin güvenli ve konforlu ulaşım sağlama vizyonunun bir parçasıdır. Bu çalışmaların ilçemizin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyorum ve gelecekte de bu tür çalışmalara devam edileceğini belirtmek isterim. Bu çalışmalar, Atakum'un hem merkez hem de kırsal mahallelerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor" dedi.

Belediye, bu projelerle ilçenin ulaşım ağını güçlendirerek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.