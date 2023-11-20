Atakum Belediyesi, 'Yaşayan Parklar' projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veriyor

SAMSUN Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye 'Yaşayan Parklar' projesiyle destek verdi. Kentteki 55 parka yerleştirilecek tabelalarla, şiddetle mücadele eden kurumlar ve bilgilerinin yer alacağı projenin ilk adımı da Atakum Belediyesi'nden atıldı.

SAMSUN Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye 'Yaşayan Parklar' projesiyle destek verdi. Kentteki 55 parka yerleştirilecek tabelalarla, şiddetle mücadele eden kurumlar ve bilgilerinin yer alacağı projenin ilk adımı da Atakum Belediyesi'nden atıldı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kadın alanında önemli çalışmalar hayata geçiren Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü kapsamında bir hafta boyunca kentte gerçekleşecek etkinliklere 'Yaşayan Parklar' ile başladı. Kadınların en çok vakit geçirdikleri yerlerin başında gelen çocuk parklarına kadına şiddete karşı mücadele eden kurumların iletişim bilgilerinin olduğu tabelaların yerleştirileceği çalışmada, ilk tabela Atakum Belediyesi hizmet binası önüne yerleştirildi. Atakum genelinde toplam 55 parka yerleştirilecek tabelalar ile kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturma hedefleniyor.

PARKLAR BİLGİ MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Çalışmayla ilgili bilgi veren Özgecan Kadın Danışma Merkezi Koordinatörü Hicran Karadoğan Kınık, 'Parklar, kadınların çocuklarıyla birlikte en çok zaman geçirdikleri ikinci yerlerden birisi. Bu parkları kadınların bilgi alabilecekleri bir merkeze dönüştürmek, özellikle şiddete maruz kaldıklarında nerelere başvurabilecekleri konusunda bilgilendirme noktası oluşturmaya karar verdik. Atakum'daki 55 parka bu tabelaları asıyoruz. Sadece Özgecan Kadın Danışma Merkezi değil, Samsun'da ulaşabilecekleri her kurumun iletişimleri bu tabelada yer alıyor' diye konuştu.

'ATAKUM BELEDİYESİ YUVA GİBİ HİSSETTİRİYOR'

Yerel yönetimlerin destek almak amacıyla kadınların başvurduğu ilk kurumlardan birisi olduğunu kaydeden Kınık, 'Kadınlar kendilerini yerel yönetimlere yakın hissediyorlar. Atakum Belediyesi de uzun zamandır yuva gibi hissettirecek çalışmalar yürütüyor ve kadınlara sık sık yanında olduğunun vurgusunu yapıyor. Biz de çalışmamıza ilk önce belediyemizden başladık. Belediyeyi ziyaret edenler hemen girişte bu tabelayla karşılaşacaklar ve şiddete hayır deme konusunda da başvurabilecekleri numaralara ulaşabilecekler' ifadelerini kullandı.

KADINLARDAN TEŞEKKÜR

Atakum Belediyesi'nin kadın alanındaki çalışmalarına gönüllü olarak katılan kadınlar, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum Belediyesi'ne teşekkür ederek, özellikle parklarda uygulanacak yeni çalışmanın kentte önemli farkındalık yaratacağını belirtti. (DHA)