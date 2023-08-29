Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde Piknik Şenliği

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde Alanlı Sosyal Tesisleri'nde piknik şenliği düzenlendi.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) ve Atatepe Hanımlar Kültürevi eğitmenleri ve kursiyerlerine yönelik düzenlenen etkinlikte hem eğlenceli ve hem de duygusal anlar yaşandı. Atakum Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Merkezi'nin (ATAK) bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte eğitmenler ve kursiyerler, hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyeceklerin tadına bakıp, dans edip halay çektiler.

Kades anlatıldı

Etkinlikte ayrıca; Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı ile 'Uyuma' programı hakkında bilgi verdi. Ekipleri dikkatle dinleyen kadınlar, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü proje hakkında merak ettikleri soruları da sordular.

Eğitmenlere teşekkür belgesi

Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi is birliğinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, etkinlikte deneyimlerini paylaştı. Vatandaşlar, Nefes Terapisti Müleyke Özer tarafından verilen 'Bütünsel Sağlık ve Nefes Terapisi' eğitimi sonrası kendilerinde meydana gelen değişimleri anlatırken, duygusal anlar yaşadılar. Programda; Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eğitmenlere tek tek teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

"Çocuklarımızın geleceği için"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, etkinlikte kadın emeğinin ve dayanışmasının üretime katılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Deveci, konuşmasında "Hem kadın üretimi ve kadın dayanışması olsun hem de kadınlarımız bir adım öne çıksın. Çünkü kadınlarımızın hem cumhuriyete hem Atatürk'e hem de bu güzel çocuklara borçları var. Bizim yaş kuşağımız, çocuklarımızın geleceğini biraz zorlaştırdı. Ne olur onların yaşamları daha güzel olsun. Bu ülke her gün bir sıkıntı içinde olmasın. Bunu en iyi yapabilecek kadınlar. Onun için kadınlar üzerinde duruyorum. Eğer bunu yapabilirsek güzel ülkemizi her gün biraz daha güzelleştirebiliriz. Bu sayede de çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede huzurlu, mutlu ve geleceklerinden emin şekilde yaşarlar. Bundan daha güzel, mutluluk verici ve kutsal bir görev olabilir mi? Sizden bunu istiyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN