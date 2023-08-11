Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde 'Bütünsel Sağlık ve Nefes Terapisi' Eğitimi

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslar kapsamında bu hafta 'Bütünsel Sağlık ve Nefes Terapisi' eğitimi kadınlarla buluştu.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslar kapsamında bu hafta 'Bütünsel Sağlık ve Nefes Terapisi' eğitimi kadınlarla buluştu.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Merkezin, Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kadınlara yönelik düzenlediği yaz kurslarında; her hafta farklı bir konuda seans gerçekleştiriliyor.

1 Ağustos'ta başlayan programın ikinci haftasında, Atakumlu kadınlara 'Bütünsel Sağlık ve Nefes Terapisi' eğitimi verildi. Etkinlik kapsamında kursiyerlerle Çakırlar Korusu'na gidilerek önce sağlıklı nefes almanın önemi anlatıldı; ardından doğru nefes alma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bütünsel Sağlık ve Şifa Uzmanı Müleyke Özer tarafından verilen eğitimler, vatandaşlardan ilgi gördü. Katılımcılar, Uzman Özer'in söylediklerini dikkatle dinleyerek; nefes egzersizlerini adım adım gerçekleştirdi.

Uzmanlar eşliğinde her hafta çeşitli konuların işlendiği kurslar, 1 Eylül'e kadar devam edecek. Seanslara katılmak isteyen vatandaşlar, 444 40 12 numaralı irtibat numarasından veya ozgecankdm@atakum.bel.tr e-mail adresinden iletişim kurabilecek.