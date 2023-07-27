Samsun Atakum Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde Atakumlu kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde katılımcılara kaza ve riskli durumlar karşısında neler yapılabileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Acil durumlarda hızlı müdahale için kadınların ilk yardım kursu aldığı belirtildi.

Atakum Belediyesi'nden kadınlara ilk yardım eğitimi

SAMSUN Atakum Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Özgecan Kadın Danışma Merkezinde Atakumlu kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde kentte yaşayan kadınların sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuksal açıdan desteklenmesi için hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde çalışmalar hız kesmiyor. Merkeze başvuran kadınlara; talepleri doğrultusunda ev, iş yerlerinde olası acil durumlara karşı ilk yardım eğitimi verildi. Uzmanlar, eğitimde katılımcılara; kaza ve riskli durumlar karşısında neler yapılabileceğini uygulamalı olarak anlattı. İlk yardım eğitimi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Acil durumlarda hızlı müdahale

Çalışma hakkında bilgi veren Özgecan Kadın Danışma Merkezi Koordinatörü Hicran Karadoğan Kınık, "Atakum Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız bu çalışma aslında kadınlardan gelen bir talep üzerine gerçekleşti. Özellikle ev içi kazalarında ve acil durumlarda hayat kurtarma politikalarının uygulanmasına yönelik talep oluştu. Biz de Atakum Halk Eğitim Merkezi'yle görüşerek kadınlara ilk yardım kursu verdik. Amacımız; kadının özellikle günlük yaşamda evde; çocuklarıyla, eşleriyle, yakınlarıyla ilgili acil bir durumla karşılaştıkları anda hızlı müdahale etmeleri ve ilk yardım neferi olarak görev yapmaları" dedi.

500 kadına 11 kurs sunuluyor

Koordinatör Kınık, merkezde yeni kursların açıldığını belirterek şöyle konuştu: "Şu anda kadınların talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz birçok kursumuz var. Atakum Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği ile 11 kursu 500 kadının hizmetine sunuyoruz. Farklı talepler geldikçe ve farklı ihtiyaçlar oldukça kurslarımızı da yeniliyoruz. Diksiyondan ahşap boyamaya; güzel konuşmadan görgü kurallarına ve nefes terapisine kadar birçok kursu uygulamaya koyuyoruz" diye konuştu.